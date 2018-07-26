Саудовская Аравия прекратит экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после нападения повстанцев из Йемена на нефтяной танкер в Красном море, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Королевство незамедлительно приостановит все поставки нефти, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, до тех пор, пока судоходство не станет безопасным", — отметил министр, сообщает «Прайм». Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) в среду утром напали на нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море.

По словам аль-Фалеха, нападению подверглись два танкера «Саудовской национальной транспортной компании», каждый из которых перевозил 2 млн баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров, его буксируют к ближайшему саудовскому порту. Никто из экипажа судна не пострадал.

"Повреждения и разлив нефти в море могли бы привести к настоящей экологической катастрофе", — подчеркнул аль-Фалех. По его мнению, йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что мятежники напали на саудовский военный корабль «Даммам» у западного побережья страны. Повстанцы постоянно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников.