Саудовская Аравия прекратит экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после нападения повстанцев из Йемена на нефтяной танкер в Красном море, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
"Королевство незамедлительно приостановит все поставки нефти, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, до тех пор, пока судоходство не станет безопасным", — отметил министр, сообщает «Прайм». Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) в среду утром напали на нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море.
По словам аль-Фалеха, нападению подверглись два танкера «Саудовской национальной транспортной компании», каждый из которых перевозил 2 млн баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров, его буксируют к ближайшему саудовскому порту. Никто из экипажа судна не пострадал.
"Повреждения и разлив нефти в море могли бы привести к настоящей экологической катастрофе", — подчеркнул аль-Фалех. По его мнению, йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.
Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.
Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что мятежники напали на саудовский военный корабль «Даммам» у западного побережья страны. Повстанцы постоянно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников.
В Йемене с 2014 г. продолжается гражданский конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла». Попытки ООН разрешить вопрос не увенчались успехом. Положение обострилось вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море, который правительственные войска Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией пытаются отбить у хуситов.