Эр-Рияд приостановил экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

КАИР , 26 июл — РИА Новости Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

"Королевство незамедлительно приостановит все поставки нефти, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, до тех пор, пока судоходство не станет безопасным", — сказал саудовский министр, слова которого приводит официальное агентство СПА.

Ранее сообщалось, что йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) в среду утром атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море.

По словам аль-Фалеха, атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров, в настоящее время идет его транспортировка к ближайшему саудовскому порту. Никто из экипажа судна не пострадал.

"Повреждения и разлив нефти в море могли бы привести к настоящей экологической катастрофе", — полагает аль-Фалех. Он подчеркнул, что йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что мятежники атаковали саудовский военный корабль «Даммам» у западного побережья страны. Они утверждают, что регулярно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников.