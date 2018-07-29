Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,99%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов товаров повседневного спроса, S&P BSE Consumer Durables и S&P BSE Metals.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,99%, достигнув исторического максимума, индекс BSE Sensex 30 подорожал на 0,95%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции ITC (NS:ITC), которые подорожали на 14,40 п. (5,01%), закрывшись на отметке в 302,55. Котировки Indian Oil Corporation Ltd (NS:IOC) выросли на 6,55 п. (4,12%), завершив торги на уровне 165,40. Бумаги Tata Motors Ltd (NS:TAMO) выросли в цене на 9,90 п. (3,83%), закрывшись на отметке 268,15.

Лидерами падения стали акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY), цена которых упала на 50,25 п. (2,36%), завершив сессию на отметке 2.083,20. Акции Bajaj Finserv Ltd (NS:BJFS) поднялись на 110,25 п. (1,57%), закрывшись на уровне 6.927,20, а Adani Port and Special Economic Zone Ltd (NS:APSE) снизились в цене на 4,30 п. (1,08%) и завершили торги на отметке 394,65.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции ITC (BO:ITC), которые подорожали на 5,24% до отметки 302,20, Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые набрали 4,48%, закрывшись на уровне 149,10, а также акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые повысились на 3,56%, завершив сессию на отметке 267,70.

Лидерами падения стали акции Power Grid Corporation of India Ltd (BO:PGRD), которые снизились в цене на 1,72%, закрывшись на отметке 179,60. Акции компании Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE) потеряли 1,44% и завершили сессию на уровне 394,25. Котировки Coal India Ltd (BO:COAL) снизились в цене на 1,04% до отметки 261,95.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (1065) превысило количество закрывшихся в минусе (539), а котировки 51 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1613 компаний подорожали, 920 снизились, a 158 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций ITC (NS:ITC) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 5,01%, 14,40 п., и завершили торги на отметке 302,55. Котировки акций ITC (BO:ITC) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 5,24%, 15,05 п., и завершили торги на отметке 302,20.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 2,35% до отметки 12.3100.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,62%, или 7,60, достигнув отметки $1.218,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,20%, или 0,14, до $69,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,04%, или 0,03, до отметки $74,51 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,06% до 68,705, а котировки EUR/INR повысились на 0,01%, достигнув отметки 79,9410.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 94,64.