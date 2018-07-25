BSE Sensex побил новый рекорд, а Nifty 50 закрылся в небольшом минусе

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». В среду ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали смешанную динамику. После двух сессий уверенного роста аппетит к риску на региональных биржах несколько ослаб. Однако благоприятный внешний фон не мог не отразиться на итогах торговой сессии, и индексу BSE Sensex удалось вновь зафиксировать рекорд.

Так, в США оптимизм объяснялся успешными финансовыми результатами ряда крупных компаний, а в Азии торги завершились в «зеленой зоне» на фоне ожидаемого принятия мер правительством Китая, которые нацелены на снижение негативного эффекта от торгового конфликта. Кроме того, в центре внимания игроков были корпоративные новости региональных компаний, в частности, позитивно отразившиеся на котировках компании Adani Ports and Special Economic Zone, акции которой стали одними из фаворитов торгов.

По итогам торгов индекс Nifty 50 просел на 0,02% до 11132,00 пункта, тем временем BSE Sensex увеличился на 0,09% и закрылся на историческом максимуме 36858,23 пункта. К 13:54 мск валютная пара USD/INR демонстрирует понижение на 0,07% и торгуется на отметке 68,755, а пара EUR/INR снижается на 0,26% до 80,3650. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии демонстрирует увеличение и находится на отметке 7,802%.

Как уже говорилось выше, большим спросом пользовались бумаги Adani Ports and Special Economic Zone, подорожавшие на 1,6% на фоне заявления руководства Adani Group, что объемы добычи угля в период до марта 2021 г. могут достичь отметки 80 млн тонн. При этом другая компания группы — Adani Enterprises — добавила в свой актив 7,4%. Кроме того, в числе фаворитов оказались акции финансовых компаний. В частности, рыночная капитализация кредитора HDFC Bank и страховщика ICICI Prudential Life Insurance увеличилась на 0,5% и 4,6% соответственно. Тем временем не у дел оказались бумаги производителей цемента, продемонстрировавшие коррекционное снижение. Так, котировки UltraTech Cement и Grasim Industries скатились на 2,2% и 1,4% соответственно. Калмыкова Анна, аналитик ГК «Финам»