Биржевой индекс Индии вновь бьет рекорды

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Во вторник ключевые фондовые индексы Индии вновь завершили торги на положительной территории, а BSE Sensex второй день подряд закрылся на новом рекордном уровне. Поддержку рынку оказали позитивные отчетности ряда компаний, в том числе ACC, L&T Infotech и Tejas Networks. Наибольшим спросом сегодня пользовались бумаги представителей автомобильного сектора и производителей цемента.

По итогам сессии Nifty 50 ушел плюс на 0,45% до отметки 11134,30 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,29% и закрылся на рекордном уровне 36825,10 пункта.

К 13:40 мск валютная пара USD/INR подешевела на 0,06% до отметки 68,905, а пара EUR/INR торгуется в плюсе на 0,24% и находится на уровне 80,6830. Доходность десятилетних государственных облигаций составила тем временем 7,787%.

Рыночная капитализация производителя цемента ACC возросла на 12,56%, после того как он отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков. Стоит отметить, что акции других представителей сектора UltraTech Cement и Grasim Industries подорожали в свою очередь на 3,17% и 8,48% соответственно.

Среди фаворитов торгов находилась также компания L&T Infotech, бумаги которой ушли в плюс на 4,44% на фоне 35%-го роста прибыли в минувшем квартале. Между тем, квартальная прибыль L&T Technology Services увеличилась более чем вдвое, и, как следствие, акции компании поправились на 10,8%.

Удачно сложилась сессия и для производителя телекоммуникационного оборудования Tejas Networks, добавившего в свой актив 4,72% ввиду сильных финансовых результатов за минувший квартал.

Наихудшую динамику в составе Nifty 50 продемонстрировали бумаги Kotak Mahindra Bank, Hero Motor, Bajaj Finance и Bajaj Auto, закрывшиеся в минусе на 1,85%, 1,81%, 1,54% и 1,32% соответственно.

Аседова Наталия, аналитик ГК «ФИНАМ»