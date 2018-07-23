Пять простых советов, как сохранить свои деньги

фото pixabay.comПять простых советов, как сохранить свои деньгиВ последнее время финансовые эксперты всё чаще говорят о вероятности нового мирового кризиса. И хотя российская экономика выглядит неуязвимой, финансисты пугают, что всё идёт к повторению глобального кризиса 1998 года и, как следствию, падению рубля, разорению компаний и безработице…

Эксперты советуют не впадать в панику и предлагают пять простых советов, как не лишиться своих сбережений на случай возможного финансового краха.

Совет 1. Будьте при деньгах.

Во-первых, стоит помнить, что в кризисной ситуации очень важно иметь личный «стабфонд» в размере не менее трёх месячных окладов. В случае потери работы этот резерв позволит осуществлять основные платежи (оплата связи, коммунальных услуг и т. д.) и спокойно преодолеть трудный период.

Поэтому сформируйте для себя резервный фонд, который будет ежемесячно пополняться в размере 10% от ваших заработков. Если вдруг наступят «чёрные дни» в экономике, то отложенные деньги помогут вам продержаться «на плаву» какое-то время. Если вы являетесь владельцем компании, также следует сформировать резервный фонд, куда будут поступать деньги на непредвиденные расходы.

Совет 2. Не кладите все яйца в одну корзину.

На днях специалисты авторитетного агентства Bloomberg проанализировали пять последних крупных финансовых кризисов и назвали валюты, в которые лучше перевести свои капиталы, чтобы деньги не обесценивались.

По их мнению, в преддверии экономического спада лучше всего перевести свои накопления в швейцарские франки, сингапурские или американские доллары, а также в японские иены. Последняя валюта наиболее предпочтительна, так как она самая дешевая для страхования финансовых рисков.

При этом от денег развивающихся стран следует избавляться, так как в среднем за первые два года с начала кризиса они теряют в цене до 17%.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что универсального рецепта инвестирования и накоплений сейчас нет, потому что на каждом человеке экономическая ситуация сказывается по-разному.

— Поскольку рубль остаётся национальной валютой, это не значит, что последние рубли нужно постоянно менять, превращая их в жалкий десяток долларов, — говорит аналитик. — Разумный подход к покупке валюты в том, чтобы лишние деньги, свободные от тех, что необходимы на жизнь, можно перевести в доллары или евро. Покупка валюты актуальна и сегодня, потому что доллар и евро ещё подрастут в цене. В этом смысле всё зависит от конкретной ситуации, которая сосредоточена в кошельке каждого отдельного потребителя.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что если у вас нет кредитных обязательств в долларах или евро, если у вас не запланированы существенные расходы в этих валютах на горизонте 1-2 лет, то свою личную финансовую корзину стоит «наполнить» так: 50% — рубли, 25% — доллары и 25% — евро.

Совет 3. Избавьтесь от валютных кредитов.

Немедленно избавляйтесь от валютных кредитов, особенно если у вас рублёвые доходы. Не верьте в то, что произойдёт чудо и ваш валютный кредит пересчитают по курсу, существовавшему на дату заключения кредитного договора. По закону банки не обязаны этого делать, поэтому не нужно надеяться на невозможное.

Не бойтесь банка и возможного суда. Сам банк, как и вы, находится в непростой ситуации, поэтому он будет заинтересован в том, чтобы вы всё-таки продолжали платить по кредиту. Скорее всего, банку выгоднее будет пойти на некоторые уступки, чем провоцировать невозврат кредита. Суд является цивилизованным способом разрешения ситуации, а иногда это единственный путь. Примите это как необходимость и постарайтесь хорошо подготовиться.

Просите помощи в первую очередь у самого банка. Просите реструктуризацию кредита, рефинансирование, отсрочку, кредитные каникулы, уменьшение ежемесячного платежа, перевод долга в рубли — любой вариант, который для вас приемлем и который поможет решить ваш вопрос.

Совет 4. Инвестируйте разумно.

Не знаете, что купить, чтобы сохранить деньги? Выгодным вложением капитала остаётся и будет оставаться покупка земли, объектов жилой и коммерческой недвижимости — это «стабильная валюта». Вместе с тем не стоит забывать, что квартиры и офисы время от времени дешевеют, поэтому следует приобретать их в развивающихся городах, где их стоимость в ближайшие десятилетия будет надёжной.

Инфляция в кризис вырастет при любом раскладе, а при наихудшем она взлетит, как ракета. Товары длительного пользования, номинированные в рублях, будут дальше дорожать, особенно импортные. Если намечалась крупная рублёвая покупка, например, автомобиля, имеет смысл её не откладывать.

Совет 5. Научитесь экономить.

Научитесь, наконец, экономить. В последние годы уровень потребления в обществе вырос до огромных масштабов, когда покупаются как нужные, так и ненужные вещи. Экономический кризис снижает степень покупательской способности, и потребитель начинает тратить деньги с умом.

…В целом во время кризиса сохранить важнее, чем приумножить. Меньше рискуйте и будьте при деньгах. Если случится кризис, то будут и возможности потратить или вложить эти деньги с выгодой. Либо у вас появится хорошая денежная подушка, чтобы тратить на жизнь и пережить этот кризис, каким бы масштабным он ни был.