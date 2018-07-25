Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Авиакомпании начали увеличивать стоимость билетов в связи с весенним скачком цен на керосин, пишут СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант» «Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы»). Сбор повысится на 200 рублей для экономкласса и «комфорта» и на 400 рублей для бизнес-класса.

Источники газеты на туристическом рынке сообщили, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways сообщается о повышении тарифов с 28 июня.

Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты этой весной.

При этом не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air изданию заявили, что таких планов нет. Президент « UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень сбора. Если другие перевозчики его увеличат, то и UTair придется поступить так же.

В мае — начале июня розничные цены на бензин в России превысилиуровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Тема роста стоимости бензина широко обсуждалась в обществе. Бензин стал дешеветь после того, как в начале июня кабмин и нефтяные компании договорились зафиксировать цены.

Напомним, 2 июля сообщалось, что с 25 по 29 июня средние цены на бензин в России в оптовом сегменте выросли, а стоимость дизельного топлива и авиационного керосина снижалась.