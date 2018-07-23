В Самаре на ЧМ-2018 активнее всего арендовали квартиры австралийцы и датчане

По данным сайта, за месяц проведения чемпионата мира по футболу спрос на посуточную аренду жилья в Самаре снизился на 54%. Его пик пришелся на 19 и 20 июня — перед матчем между Данией Австралией . Больше всего интерес к квартирам снизился в Екатеринбурге (-86%), Волгограде Казани (-64% в каждом городе). Спрос на краткосрочную аренду жилья вырос только в Санкт-Петербурге (+63%): в Северной столице летом традиционно высокий туристический поток.

Самара заняла восьмое место в рейтинге городов по спросу на краткосрочную аренду жилья. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовалась Северная столица — услугой посуточной аренды недвижимости здесь воспользовалось 30% всех любителей футбола. На втором месте — Нижний Новгород (20%), а третью строчку рейтинга заняла Казань (12%).

Вместе с падением спроса на краткосрочную аренду жилья в Самаре упали и средние цены на сдаваемые квартиры: с 2,5 тыс. руб. 14 июня до 1,6 тыс. руб. 15 июля (-36%). Более заметное падение цены зафиксировано в Саранске (-41% до 2,1 тыс. руб.) и Волгограде (-34% до 1,4 тыс. руб.). Такая динамика наблюдается и в других городах-участниках чемпионата. Только в городе-курорте Сочи цены почти не изменились.

Эксперты сделали вывод, что из-за снижения ажиотажа, связанного с ЧМ, в большинстве городов цены посуточной аренды жилья заметно упали, но еще не вернулись к сезонным значениям. По сравнению с показателями годичной давности, они увеличились на 8% в среднем по всем 11 городам ЧМ. В Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону цены на аренду почти сравнялись с прошлым годом (изменения на уровне статистической погрешности), а в остальных городах — выросли за год от 4 до 13%. Исключением стал Саранск: благодаря чемпионату мира аренда за год подорожала на 40%.