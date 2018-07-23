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Недвижимость в Лондоне продолжит дешеветь — прогноз
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Недвижимость в Лондоне продолжит дешеветь — прогноз 

Prian.ru 43 минуты назад
Фото: Prian.ru
В мае цены на недвижимость в Лондоне снизились на 0,4% за год. Средняя цена дома теперь составляет €534 900. Об этом свидетельствуют последние данные из земельного реестра, пишет Business Insider.
Столичный рынок недвижимости продолжил медленное снижение от рекордных максимумов, достигнутых прошлым летом.
По оценкам аналитиков, что цены на недвижимость в Лондоне вряд ли скоро вернутся к своему восходящему пути, учитывая неопределенность, связанную с Брекситом, и повышение процентных ставок по кредитам, ожидаемых в ближайшие месяцы. Но и полномасштабный крах считается маловероятным, пишет источник.
По словам старшего экономиста-консультанта PwC Ричарда Снука, годовой рост цен на жилье в Лондоне имеет отрицательный тренд с февраля 2018 года. «Падение продолжится в 2018 и 2019 годах на 1,7% и 0,2% соответственно», — добавил он.
Официальный уровень инфляции в июне остался прежним — на уровне 2,4%, что значительно ниже ожиданий.
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