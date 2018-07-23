Иностранным компаниям разрешат наличные расчеты в РФ в пределах 100 тыс. руб

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, предоставляющий иностранным юридическим лицам на территории России осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте и валюте РФ в пределах 100 тысяч рублей.

Соответствующая поправка вносится в законопроект о валютном режиме для иностранных компаний, получивших статус международных и зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Приморье и Калининградской области , однако норма будет действовать для всех нерезидентов.

Сейчас нерезиденты за пределами России вправе осуществлять между собой переводы любой валюты без ограничений, в том числе российских рублей, со своих счетов в банках. На территории РФ перевод любой валюты между ними без ограничений может осуществляться без открытия банковского счета. В России нерезиденты также вправе проводить между собой валютные операции с внутренними ценными бумагами.

Первоначальная редакция поправки предоставляла нерезидентам право без ограничений осуществлять между собой на территории России расчеты в наличной иностранной валюте и валюте РФ. Однако глава комитета Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас операции в наличной валюте между организациями могут осуществляться в пределах 100 тысяч рублей, а в поправке предлагается без ограничений. «Поэтому есть предложение все-таки привести к базовому… и здесь должно быть 100 тысяч», — добавил он, спросив мнение представителей ЦБ РФ

"У нас возражений на эту тему нет. Другое дело, что представляется специальное закрепление этой нормы в законе избыточным", — заявил замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, говоря о пределе в 100 тысяч рублей. «Есть нормативный акт Банка России, который этот лимит установил… И он касается расчетов между всеми юрлицами на территории РФ. Даже если в законе это специально не будет указано, будет действовать общее правило», — добавил он.