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Крупнейший топливный оператор Крыма понизил цены на бензин и дизель
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Крупнейший топливный оператор Крыма понизил цены на бензин и дизель 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ночь с воскресенье на понедельник компания ATAN Республики Крым понизила стоимость на светлые нефтепродукты в своей сети автозаправочных комплексов. В пресс-службе компании рассказали, что это связано с уменьшением затрат при закупке нефтепродуктов.
«Снижение цен на бензины и дизельное топливо на наших заправочных комплексах связано с уменьшением затрат при закупке нефтепродуктов на оптовом рынке», — сказали в пресс-службе.
Так, один литр бензина марки АИ-92 на АЗК ATAN на настоящий момент продается по цене 46 рублей 29 копеек, а бензин АИ-95 — по 47 рублей 99 копеек за литр. А дизельное топливо, в свою очередь, стоит 47 рублей 99 копеек за литр.
Компания ATAN на сегодняшний день управляет сетью из 83 автозаправочных комплексов. Кроме этого, она владеет собственным парком бензовозов и сетью нефтебаз.
«ФедералПресс» ранее писал, что ФАС подозревает сеть заправок Крыма в монополизме.
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