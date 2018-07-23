Крупнейший топливный оператор Крыма понизил цены на бензин и дизель

В ночь с воскресенье на понедельник компания ATAN Республики Крым понизила стоимость на светлые нефтепродукты в своей сети автозаправочных комплексов. В пресс-службе компании рассказали, что это связано с уменьшением затрат при закупке нефтепродуктов.

«Снижение цен на бензины и дизельное топливо на наших заправочных комплексах связано с уменьшением затрат при закупке нефтепродуктов на оптовом рынке», — сказали в пресс-службе.

Так, один литр бензина марки АИ-92 на АЗК ATAN на настоящий момент продается по цене 46 рублей 29 копеек, а бензин АИ-95 — по 47 рублей 99 копеек за литр. А дизельное топливо, в свою очередь, стоит 47 рублей 99 копеек за литр.

Компания ATAN на сегодняшний день управляет сетью из 83 автозаправочных комплексов. Кроме этого, она владеет собственным парком бензовозов и сетью нефтебаз.