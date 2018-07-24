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Глава ФАС заявил, что цены на бензин в Крыму должны быть ниже московских
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Глава ФАС заявил, что цены на бензин в Крыму должны быть ниже московских 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 24 июл — РИА Новости. Цены на бензин в Крыму после завершения строительства железнодорожной части моста через Керченский пролив должны быть ниже, чем в Москве, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Глава ФАС проводит в Ялтинском регионе совещание с участием крымских и севастопольских властей, посвященное вопросам реализации национального плана развития конкуренции.
"Я считаю, что для Крыма характерно, особенно после открытия моста, когда железнодорожный переход будет завершен, нужно ориентироваться на цены центрального региона страны. Условно говоря, цены здесь должны быть немножко ниже, чем в Москве, в конечном итоге. Несмотря на все сложности логистические, которые сегодня возникают", — сказал Артемьев журналистам.
По его словам, по отдельным крымским бензоколонкам и компаниям, которые еще не пришли «в адекватное состояние» установления цен на топливо, возбуждаются новые дела.
"Повышение цен — это нонсенс, который мы не можем стерпеть, и конечно, в этом случае будут применяться серьезные штрафные санкции", — сказал Артемьев.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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