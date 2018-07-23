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Туризм в 2017 году принёс Приморью налоговых доходов в один миллиард рублей
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Туризм в 2017 году принёс Приморью налоговых доходов в один миллиард рублей 

Prim.News 1 час назад
В крае побывало почти 520 тысяч иностранцев.
По данным Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Приморский край в 2017 году посетило 517,9 тыс. иностранных граждан, что на 12% выше показателя 2016 года. По оценочным данным, численность российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Приморского края, увеличилась, по сравнению с 2016 годом на 964 тысячи человек (37,5%) и составила 3535 тыс. человек, а общая численность граждан, в том числе иностранных, размещенных в гостиницах и хостелах в 2017 году, увеличилась на 1022 тысяч человек (33,7%) и составила 4052,9 тысяч человек. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края
Увеличение объемов регионального туристского потока способствовало переориентации деятельности приморских туристских компаний на внутренний и въездной туризм, росту числа средств размещения и увеличению их вместимости в 1,9 раза (в 2017 году 75010 единиц, в 2016 году — 39451 единиц).
Оборот платных услуг средств размещения в 2017 году составил 12855 млн рублей, а туристских услуг — 6557 млн рублей, что в совокупности составляет порядка 2,3% от ВРП края. При учете косвенного экономического эффекта от туризма его доля в ВРП края в 2017 году составила 6,7%.
Объем налоговых поступлений от предприятий туристкой сферы (туризм, гостиницы, рестораны) в 2017 году составил порядка одного млрд рублей (прирост 12,1%), а организация азартных игр принесла бюджету края дополнительно 108,8 млн рублей. Таким образом, на один рубль бюджетных средств, вложенных в развитие туризма, приходится 27,9 рубля налоговых поступлений.
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