К августу биткоин протестирует $8 000

Прошедшая неделя была благосклонна к биткоину. С 16 по 22 июля 2018 года на бирже Bitmex биткоин подорожал к доллару США на 16,6%, до $7406. Максимум был зафиксирован на уровне $7715. Высокая активность на рынке наблюдалась 16 и 17 июля.

Покупатели 16 июля прошли горизонтальный ценовой уровень сопротивления на отметке $6400, продвинувшись до $6750 (зона консолидации 8-9 июля). После 24 часового флэта они успешно прошли сопротивление на уровне $6850 (оно образовалось от максимумов 4, 8 и 9 июля). На одном дыхании курс биткоина повысился до $7470.

Основной причиной шорт-сквиза (short squeeze — «высадка шортистов») могла стать ликвидация коротких позиций на Bitmex, которая спровоцировала каскадное исполнение защитных стопов и скачок цены выше психологического уровня $7000. Объем на свече 17:00 UTC составил $802 млн, в том числе $496 млн — рыночные покупки.

При пробое технического уровня активизировались покупатели, поверив в новое продолжительное ралли. Они вспомнили все положительные новости для крипторынка, которые выходили ранее.

В пятницу, 20 июля, на американской сессии покупатели предприняли попытку возобновить ралли, но встретили отпор в районе $7715. Они уперлись в лимитные ордера и не смогли продвинуться выше. С этого уровня биткоин подешевел на 6,5%, до $7209.

Единственная новость, которая могла повысить спекулятивную активность на рынке в вечернее время — запуск сервиса для хедж-фондов Coinbase Prime. Информация появилась 19 июля, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно она стала спусковым крючком для укрепления биткоина к доллару.

На момент подготовки обзора на бирже Bitmex фьючерс на биткоин стоит $7726. Пара BTC/USD торгуется почти двое суток в диапазоне $7209 — $7778. Выход цены из обозначенной зоны должен определить будущее направление движения как минимум на два дня. А учитывая манипуляции на биржах, цена может после прорыва сорвать стопы с двух сторон диапазона и вернуться обратно к $7500.

От падения с $7715 до $7209 цена на биткоин восстановилась на 50%. Она уперлась в сопротивление, которое образовалось от минимумов на отметках $7230 и $7349. По оценке Альпари, фаза роста должна продлиться до 1 августа, потом опять переходим в фазу снижения до 23 августа. С высокой вероятностью до 1 августа возможен тест уровня $8 тыс.

Ростом с $5743 до $8000 рынок должен задать торговый диапазон для подготовки покупателей к ралли к концу сентября. Это примерный срок. Он может измениться, исходя из ценовой модели.