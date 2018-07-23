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Две японские криптовалютные биржи вышли на рынок
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Две японские криптовалютные биржи вышли на рынок 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — В Японии начали работу две новые криптовалютные биржи.
Биржа Bitbox, запущенная мессенджером Line, предлагает торговлю 28 цифровыми валютами, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, эфир и Litecoin.
Платформа поддерживает торговлю на 15 языках и открыта для инвесторов по всему миру, за исключением США и Японии, где Line все еще пытается добиться разрешения регулирующих органов.
VCTRADE, запущенная компанией финансовых услуг SBI Holdings, предлагает торговлю тремя валютами: Ripple, Bitcoin и Bitcoin Cash.
Торговля доступна только японским инвесторам.
Япония признала биткоин законным платежным средством в 2017 году, вызвав всплеск интереса инвесторов к цифровым валютам.
Согласно данным правительственного отчета, в I квартале этого года около 3,5 миллионов человек приняли участие в торгах на 17 криптовалютных биржах Японии.
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