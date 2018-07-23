Две японские криптовалютные биржи вышли на рынок

Investing.com — В Японии начали работу две новые криптовалютные биржи.

Биржа Bitbox, запущенная мессенджером Line, предлагает торговлю 28 цифровыми валютами, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, эфир и Litecoin.

Платформа поддерживает торговлю на 15 языках и открыта для инвесторов по всему миру, за исключением США и Японии, где Line все еще пытается добиться разрешения регулирующих органов.

VCTRADE, запущенная компанией финансовых услуг SBI Holdings, предлагает торговлю тремя валютами: Ripple, Bitcoin и Bitcoin Cash.

Торговля доступна только японским инвесторам.

Япония признала биткоин законным платежным средством в 2017 году, вызвав всплеск интереса инвесторов к цифровым валютам.

Согласно данным правительственного отчета, в I квартале этого года около 3,5 миллионов человек приняли участие в торгах на 17 криптовалютных биржах Японии.