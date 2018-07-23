Россия адекватно ответила на ядерную экспансию США на Украине

Ядерная экспансия США на Украину взывала симметричный ответ России

Украина впервые полностью загрузила один из реакторов своей АЭС исключительно американским топливом, полностью отказавшись от российского. Киев аргументирует происходящее риторикой про «энергетическую независимость», однако реальная подоплека гораздо более прямолинейна. Впрочем, российский Росатом нашел вполне адекватный ответ.

Реактор третьего энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), которая находится в Николаевской области, первым в стране полностью загружен исключительно топливом американской компании Westinghouse, сообщили ТАСС на предприятии.

После плановой остановки блок 16 июля вновь подключен к энергосистеме. До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ . В настоящее время на ЮУАЭС обсуждают дальнейший перевод электростанций страны на топливо американского производства.

Американский производитель ядерного топлива Westinghouse вот уже тринадцать лет ведет опасные эксперименты на Украине с атомной энергетикой. Дело в том, что их топливо технологически не подходило к советским реакторам ВВЭР, которые стоят на украинских АЭС. Американцы просто не умели их делать, их топливо заточено на энергоблоки западного, а не советского (теперь российского) образца. Украина предоставила Westinghouse полигон, чтобы они смогли разобраться в неизвестных для них технологиях и создать новый вид ядерного топлива.

Почему именно Украина? Потому что другие страны типа Венгрии или Болгарии просто отказали американцам ради собственной же безопасности. Попытки американцев загружать свое топливо в советские ректоры на Украине приводили к неудачам и авариям. Но за столько лет американская компания все-таки исправила детские болезни и, судя по всему, нашла подход к советским реакторам.

Цель американцев понятна. Westinghouse хочет, освоив за счет Украины новые технологии, выдавить конкурента — Росатом — с его традиционных рынков. После Украины американцы, конечно, захотят заменить своим топливом советские и российские энергоблоки и в других странах.

«Westinghouse будет пытаться выйти на рынки Венгрии, Чехии, Болгарии, где есть советские блоки. Это очень привлекательные рынки. Сам по себе реактор ВВЭР — очень красивое изделие, это более элегантная машина (чем западные реакторы — прим. ВЗГЛЯД). Делать для такого реактора твэл (ядерное топливо — прим. ВЗГЛЯД) очень престижно по сравнению с западными реакторами. Почему Westinghouse так долго доводил топливо для ВВЭР? Потому что это очень не просто», — говорит Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике, а ныне — руководитель фонда исторических исследований «Основание».

Дальше, скорее всего, американцы легко уговорят Украины заменить устаревшие советские реакторы ВВЭР не на технически преемственные реакторы нового поколения от Росатома, а на реакторы АР1000 от Westinghouse западного типа, который буквально 30 июня впервые запустили на китайской АЭС «Саньмэнь-1». Надо ли говорить, что росатомовские реакторы эксплуатируются сотнями и признаны во всем мире. С коммерческой и технической точек зрения это решение Украины будет нелогичным, а чисто политическим, согласен Анпилогов.

Что получит сама Украина от заправки американским топливом советские АЭС? По большему счету ничего, кроме головной боли.

Формально Украина получает альтернативного поставщика ядерного топлива для своих АЭС. Но диверсификация поставщика в данном случае не имеет никакого экономического смысла. Цены никак не изменились, поскольку у Westinghouse практически такая же структура себестоимости, как и у подразделения Росатома — компании ТВЭЛ.

«Американское топливо не будет дешевле, а, скорее всего, окажется для Украины дороже. Американская компания категорически отказывается от возврата отработанного ядерного топлива. Одно из условий Westinghouse — Украина сама осуществляет дальнейшую переработку отработанного ядерного топлива (ОЯТ)», — говорит Анпилогов.

Сама Украина перерабатывать ОЯТ, конечно, не умеет — это одно из тех преимуществ Росатома, благодаря которому российская компания бесспорный лидер в отрасли.

Поэтому Украине пришлось пойти еще на один эксперимент с подачи американцев — на их кредиты построить рядом с Чернобылем большое централизованное хранилище СХОЯТ. Строила американская компания Holtec International, для которой это был первый опыт в подобного рода проекте. Кроме того, использовались экспериментальные технологии — в самих США да и нигде в мире не хранят отработанное ядерное топливо на поверхности земли, как это будет на Украине. И есть подозрения, что это слишком большое для самой Украины хранилище хотят сделать прибежищем для ОЯТ из других стран, то есть превратить Украины в свалку для ядерных отходов.

Это был комплексный подход, чтобы загнать Украины в кабалу от американской Westinghouse на крайне жестких условиях, считает Анпилогов.

«То есть все предыдущие неудачи и аварии с топливом Westinghouse не были жертвами ради великой цели. Это было просто политическое решение, которое Westinghouse и подконтрольная США Украина реализовали», — добавляет он.

Самое смешное, что украинский уран в изготовлении американских твелов не участвует, зато участвует российский уран. Дело в том, что Westinghouse покупает уран на американском рынке, на котором львиную долю занимают поставки уран российского холдинга АРМЗ.

Стоит сказать, что даже в программе развития ядерной энергетики Украина пока не ставит задачу полного замещения российского топлива американским. Речь идет о том, чтобы прийти к тому, что 40% топлива хотят иметь от Westinghouse, и 60% — от Росатома.

Безопасно ли американское топливо для Украины?

«Это топливо по многим параметром не совместимо с российскими реакторами. Именно поэтому российские компании, которые осуществляют мониторинг активной зоны и сопровождают проект реактора ВВЭР-1000, сняли свои гарантии. То есть Украина во многом сейчас действует на свой страх и риск», — говорит Анпилогов.

«Эта схема не исключает проектных аварий, за которые теперь никто кроме самой Украины ответственности нести не будет. Westinghouse категорически отказалась брать ее на себя», — говорит Анпилогов.

«Американцы отвечают только за твэл, за его соответствие в рабочей зоне, но не более того. Если что-то пойдет не так в других блоках, это уже к ним не имеет отношения. С моей точки зрения, это глупейшее инженерное решение, которое имеет ограниченный коммерческий смысл, но большую политическую окраску», — поясняет эксперт.

Что же будет с российским Росатомом? У российской компании уже есть ответ американской Westinghouse. Росатом выходит на рынок топлива западного образца — «квадратов», который является традиционной вотчиной Westinghouse (наша вотчина — рынок топлива «шестиугольников» для блоков российского образца). Скоро стартует проект Росатома в Швеции . Исторический контракт на поставки российского топлива «ТВС-Квадрат» на энергоблоки шведской АЭС «Рингхальс» с 2021 году был подписан в декабре 2016 года. Это топливо создано специально для реакторов с водой под давлением (PWR) западного образца, на которых и специализируется Westinghouse. В мире таких реакторов типа PWR более двухсот.

Для шведов (в отличие от украинцев) такая диверсификация поставщика имеет коммерческий смысл — российское ядерное топливо повысит экономическую эффективность эксплуатации станции.

«И все это происходит тихо, спокойно, без политической подоплеки. В Швеции более адекватная элита. Они делает этот шаг, потому что в этом есть экономический смысл. Ведь дело не столько в стоимости топлива, сколько в стоимости всего топливного цикла. Шведы будут очень много экономить на том, что Росатом будет вывозить ОЯТ и перерабатывать его», — говорит Анпилогов.

Росатом в отличие от американцев обладает такими технологиями переработки. Швеция, как и Финляндия , до сих пор тратили огромные средства на строительство громадных хранилищ под землей для ОЯТ.

«Американцы проникают на традиционный рынок Росатома, Росатом точно также проникает на западные рынки. Если эта конкуренция честная, а не как в случае с Украиной политически мотивированна, то в этом ничего плохого нет», — заключает собеседник.

Но для этого Westinghouse надо не просто отрабатывать на украинских АЭС свои новые технологии, но и брать на себя ответственность, как это делает Росатом.