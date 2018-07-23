Биржи АТР закрылись разнонаправленно на геополитической неопределенности

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,07%, до 2859,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1601,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 28256,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2269,31 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, до 22396,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 6227,6 пункта.

На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой "двадцатки" заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.

Китаем, Мексикой и В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.

Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в 500 миллиардов долларов.