Ещё
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на геополитической неопределенности 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между США и другими странами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,07%, до 2859,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1601,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11%, до 28256,12 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2269,31 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, до 22396,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 6227,6 пункта.
На выходных в Буэнос-Айресе состоялось заседание министров финансов и глав центральных банков G20. По его итогам представители финансовой "двадцатки" заявили, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.
В настоящее время торговые отношения обострились между США и Евросоюзом, Китаем, Мексикой и Россией из-за введения США защитных пошлин, вызвавших ответные действия по отношению к американским товарам.
Трейдеры также продолжили оценивать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт, который оценивается примерно в 500 миллиардов долларов.
"Торговая напряженность остается фактором риска, но, учитывая продолжительный период до введения пошлин и следующий за ним период эскалации, индексы АТР вряд ли будут сильно реагировать на повторяющиеся угрозы Трампа, которые уже известны", — считают аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на возможном обострении глобального торгового конфликта МНЕНИЕ: Эксперты прогнозируют удорожание биткоина до $8 тыс на предстоящей неделе Индекс Мосбиржи на открытии снизится на 0,2-0,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам127
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор277
Украина приготовилась перехватывать российские корабли97
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России88
Названа дата «смерти» Интернета15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение