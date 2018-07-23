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Зарплата в Калуге за месяц выросла на 6 процентов
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Зарплата в Калуге за месяц выросла на 6 процентов 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
В июне средняя номинальная начисленная заработная плата в Калуге по сравнению с маем выросла на 6%. По данным Калугастата, сейчас она, без учета зарплаты, начисленной предприятиями с численностью работающих до 15 человек, составляет 46,7 тысячи рублей. Цены за месяц выросли на 0,5%, а оборот розничной торговли по сравнению с маем снизился на 5,6%. Калугастат оценил его в 3940,8 миллиона рублей. Еще одной тенденцией июня стало снижение безработицы. Она сократилась на 8,1%. Статус безработного сейчас имеет 431 житель Калужской области.
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