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Avito: пик спроса на жильё во время ЧМ в Калининграде пришёлся на матч Хорватии и Нигерии
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Avito: пик спроса на жильё во время ЧМ в Калининграде пришёлся на матч Хорватии и Нигерии 

Клопс.Ru 31 минуту назад
Фото: Клопс.Ru
Пик спроса на посуточную аренду квартир во время чемпионата мира по футболу в Калининграде пришёлся на матч Хорватии и Нигерии. Об этом говорят данные исследования Avito.
За весь период проведения мундиаля спрос на жильё в Калининграде снизился на 53%. Он стал стремительно падать сразу после матча между Англией и Бельгией, отмечают аналитики. В рейтинге городов по популярности краткосрочной аренды Калининград оказался на седьмом месте.
Вместе с падением спроса в Калининграде снизились и средние цены на сдаваемые квартиры: с 2106 рублей 14 июня до 1717 рублей 15 июля (-19%). Такая динамика наблюдается и в других городах — участниках чемпионата. Эксперты сделали вывод, что из-за снижения ажиотажа, связанного с мундиалем, в большинстве городов цены посуточной аренды жилья заметно упали, но ещё не вернулись к сезонным значениям. По сравнению с показателями годичной давности в Калининграде они увеличились на 8%.
В середине июля эксперты Аvito заявили, что в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир. Снижение ажиотажа также объяснили тем, что в регионе окончились матчи чемпионата мира по футболу и многие болельщики уехали домой.
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