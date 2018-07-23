Avito: пик спроса на жильё во время ЧМ в Калининграде пришёлся на матч Хорватии и Нигерии

Пик спроса на посуточную аренду квартир во время чемпионата мира по футболу в Калининграде пришёлся на матч Хорватии Нигерии . Об этом говорят данные исследования Avito.

За весь период проведения мундиаля спрос на жильё в Калининграде снизился на 53%. Он стал стремительно падать сразу после матча между Англией Бельгией , отмечают аналитики. В рейтинге городов по популярности краткосрочной аренды Калининград оказался на седьмом месте.

Вместе с падением спроса в Калининграде снизились и средние цены на сдаваемые квартиры: с 2106 рублей 14 июня до 1717 рублей 15 июля (-19%). Такая динамика наблюдается и в других городах — участниках чемпионата. Эксперты сделали вывод, что из-за снижения ажиотажа, связанного с мундиалем, в большинстве городов цены посуточной аренды жилья заметно упали, но ещё не вернулись к сезонным значениям. По сравнению с показателями годичной давности в Калининграде они увеличились на 8%.

В середине июля эксперты Аvito заявили, что в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир. Снижение ажиотажа также объяснили тем, что в регионе окончились матчи чемпионата мира по футболу и многие болельщики уехали домой.