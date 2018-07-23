Большой потребительский испуг?

Лидеры строительного рынка Петербурга на прошлой неделе отчитались об итогах работы за первое полугодие 2018 года.

Число заключенных контрактов у всех застройщиков выросло. И в среднем по петербургской агломерации за отчетный период оказалось на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объясняют всплеск активности покупателей испугом из-за изменений в законодательстве о «долевке».

На прошлой неделе об итогах работы в I полугодии 2018 года отчитались сразу несколько крупных застройщиков Петербурга. Самые впечатляющие успехи у «Группы ЛСР» Андрея Молчанова . Согласно отчетности, она продала за первые 6 месяцев 2018 года 206 тыс. кв. м чистой площади жилья, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. Стоимость заключенных контрактов выросла на 33% (до 19 млрд рублей).

Но в зависимости от сегмента результаты оказались разными. В элитном сегменте «Группа ЛСР» заключила новые контракты с покупателями на продажу 5 тыс. кв. м на сумму 1,4 млрд рублей. В «квадратах» показатель оказался на 19% меньше аналогичного периода прошлого года, а в деньгах — на 20%. В бизнес-классе было законтрактовано 11 тыс. кв. м жилья на 1,7 млрд рублей. Падение в натуральном выражении составило 30%, а в деньгах — 17%. Зато успехи компании в сегменте жилья массового спроса оказались впечатляющими: сделки охватили 189 тыс. кв. м на 16 млрд рублей. В «квадратах» результат оказался на 47% лучше, чем за 6 месяцев 2017 года, а в деньгах — на 50%.

В целом в первом полугодии 2018 года совокупно во всех регионах присутствия «Группа ЛСР» заключила новые контракты на продажу 358 тыс. кв. м недвижимости (рост составил 39%) на сумму 34 млрд рублей (рост — 34%).

Хорошие результаты по итогам полугодия показала и ГК «Эталон» Вячеслава Заренкова . По данным отчетности, девелопер заключил с января по июнь сделки по продаже 262,5 тыс. кв. м в новостройках на сумму 27,48 млрд рублей. Количество контрактов увеличилось на 16% по сравнению с тем же периодом 2017 года, а выручка — на 27%. В компании пояснили, что за отчетный период цены на жилье в ее проектах в среднем выросли на 17%, а доля ипотечных сделок увеличилась с 33% до 40-42%. «Мы успешно завершили первое полугодие. Количество заключенных контрактов оказалось рекордным за всю историю компании. Этот результат обеспечил 48% от нашего плана на 2018 год. Хотя обычно первые шесть месяцев приносят немногим более 40% от годового результата. Такая динамика уже позволила обеспечить 52% денежных поступлений, запланированных за год», — заявил председатель совета директоров «Эталона» Вячеслав Заренков.

Непубличные застройщики также рапортуют о хороших результатах первого полугодия. Setl City по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила выручку от продажи жилья на 12,1%, она составила 32,26 млрд рублей.

АО «Строительный трест» за январь-июнь 2018 года продало 56,6 тыс. кв. м жилья (без учета продажи недвижимости в коттеджных поселках) на 5,6 млрд рублей, что в натуральном выражении на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а в деньгах — на 26%.

ООО «Главстрой-СПб» за тот же период продал 78,4 тыс. кв. м жилья, увеличив продажи на 38%. Общая сумма вырученных средств не раскрывается. Но средняя цена продажи квадратного метра, по данным компании, выросла за полугодие на 1,3%.

Один из собеседников «Строительного Еженедельника» прямо (но, правда, неавторизованно) заявил, что считает хорошие результаты продаж жилья в первом полугодии следствием «большого потребительского испуга». «С конца прошлого года было много информации о том, что изменения в законе 214-ФЗ, которые грянули 1 июля 2018 года, быстро изменят расстановку сил на рынке и приведут к росту цен. Обыватель многие прогнозы воспринимал буквально и торопился закрыть сделки „пока не началось“. Такое же потребительское поведение мы видели и раньше. Страх и неопределенность часто оказываются помощниками застройщиков. Но „эффект испуга“ не длится долго. Удержать высокую планку продаж удается только сильным игрокам. А кто из них силен — станет понятно очень скоро, когда рынок начнет сбавлять обороты», — говорит собеседник «Строительного Еженедельника».

Кстати

В целом, по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в первом полугодии 2018 года объем продаж на первичном рынке жилья Петербурга и пригородов превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 25%. Было продано 2,2-2,3 млн кв. м против 1,8 млн кв. м в первом полугодии 2017 года. Цены также подросли. Квадратный метр в строящихся домах класса «масс маркет» в Петербурге с начала года подорожал в среднем на 3,1% — его цена составила 99,8 тыс. руб. В пригородной зоне средняя цена «квадрата» в классе «масс маркет» достигла 64,9 тыс. рубля, что на 4,6% больше, чем в начале года.