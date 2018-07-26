Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов транспортного оборудования, коммуникаций и железнодорожного транспорта и автобусов.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 снизился на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Advantest Corp. (T:6857), которые подорожали на 156,0 п. (6,28%), закрывшись на отметке в 2.641,0. Котировки Matsui Securities Co., Ltd. (T:8628) выросли на 49,0 п. (4,59%), завершив торги на уровне 1.116,0. Бумаги Tokyo Electric Power Co., Inc. (T:9501) выросли в цене на 18,0 п. (3,47%), закрывшись на отметке 536,5.

Лидерами падения стали акции Eisai Co., Ltd. (T:4523), цена которых упала на 1.121,0 п. (10,09%), завершив сессию на отметке 9.989,0. Акции Toho Zinc Co., Ltd. (T:5707) поднялись на 175,0 п. (4,31%), закрывшись на уровне 3.890,0, а Mitsubishi Motors Corp. (T:7211) снизились в цене на 36,0 п. (4,03%) и завершили торги на отметке 856,5.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2450) превысило количество закрывшихся в минусе (943), а котировки 187 акций практически не изменились.

Котировки акций Matsui Securities Co., Ltd. (T:8628) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,59%, 49,0 п., и завершили торги на отметке 1.116,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 2,70% до отметки 16.21.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,23%, или 0,16, достигнув отметки $69,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,55%, или 0,41, до $74,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,30%, или 3,70, до отметки $1.228,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,25% до 110,70, а котировки EUR/JPY упали на 0,32%, достигнув отметки 129,74.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 94,02.