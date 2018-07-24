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Рубль ушел в минус на фоне заявлений президента США о выборах
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Рубль ушел в минус на фоне заявлений президента США о выборах 

Российская Газета 1 час назад
Об этом свидетельствуют данные торгов ММВБ.
Тренд на снижение курса рубля не прослеживался до публикации в микроблоге президента США. Доллар и евро снижались примерно на 30 копеек каждый. Но ближе к закрытию торгов и евро, и доллар прибавили примерно по одному проценту. Это произошло после того как Трамп написал в Twitter:
"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!".
Ранее сегодня министр внутренней безопасности США Кристофер Креб заявил, что власти США не зафиксировали попыток со стороны России повлиять путем кибератак на американскую избирательную систему в преддверии выборов в Конгресс.
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