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Coinbase идут в политику. Компания создает комитет для защиты интересов
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Coinbase идут в политику. Компания создает комитет для защиты интересов 

BitCryptoNews 47 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Coinbase приняли решение о составлении для лоббирования политических интересов. Новая организация позволит представлять интересы платформы на государственном уровне.
Площадка серьезно настроена влиять в государственное управление через формирование политического комитета. Этот серьезный шаг может рассматриваться как попытка внести свой вклад в систему и во многом, в регуляцию положения криптовалют, обменных пунктов и краудфандинга в стране.
Сегодня криптовалюты представляют собой нишу, в которой задействованы большие капиталы. Комитет по лоббированию интересов, в свою очередь, обязуется брать на себя вопросы продвижения своих идей. Учитывая преимущество Coinbase, на фоне иных криптовалютных организаций, подобное представительство на рынке может привести к неправомерным действиям. Дело в том, что несмотря на попытки ведения честной политики, финансовая составляющая является далеко не последним критерием для принятия решений. Через имеющийся рычаг давления представители площадки смогут самостоятельно корректировать многие аспекты, связанные с деятельностью регуляторов.
Конечно, сами представители Coinbase утверждают, что подобный сценарий не имеет ничего общего с реальностью, однако многие деятели, имеющие негативное отношение к криптовалютам, как финансовому инструменту, демонстрируют обеспокоенность сложившейся ситуацией. В случае, если подобные комитеты будут предложены со стороны представителей других не менее популярных платформ, вероятен захват власти, целью которого станет нивелирование актуального положения регуляторов в сторону, угодную криптоиндустрии.
Ранее мы писали о том, что Coinbase вводит новый финансовый инструмент — токены на акции американских компаний.
текст: Евгения Лиходей, фото: Bloomberg
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