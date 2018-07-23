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Российский авторынок LCV-сегмента может замедлить свой рост
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Российский авторынок LCV-сегмента может замедлить свой рост 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
По мнению Вадима Сорокина руководителя отечественной компании «ГАЗ», в 2018 году авторынок РФ в сегменте LCV покажет снижение продаж. Сорокин называет и цифры, которые характеризуют прогнозируемый им рост авторынка РФ в обсуждаемом сегменте: 5-6%.
Как считает руководитель ГАЗа, более высокие показатели роста в данном направлении просто безосновательны, т.к. таких тенденций на рынке просто нет.
Другие автоэксперты менее пессимистичны в своих прогнозах. Так, в компании Ford Sollers прогнозируют рост авторынка в легковом сегменте в пределах 10-15%.
Но также в данной компании уверены, что LCV-сегмент будет иметь более низкие показатели.
Василий Шуляк руководитель продаж Nissan, Datsun, Citroen в корпоративном сегменте уверен, что авторынок малых коммерческих автомобилей вырастет в России не менее, чем на 13,5%.
А прогноз Сорокина называет слишком заниженным в силу того, что продукции ГАЗа приходится конкурировать с представленными в России зарубежными автобрендами.
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