Российский авторынок LCV-сегмента может замедлить свой рост

По мнению Вадима Сорокина руководителя отечественной компании «ГАЗ», в 2018 году авторынок РФ в сегменте LCV покажет снижение продаж. Сорокин называет и цифры, которые характеризуют прогнозируемый им рост авторынка РФ в обсуждаемом сегменте: 5-6%.

Как считает руководитель ГАЗа, более высокие показатели роста в данном направлении просто безосновательны, т.к. таких тенденций на рынке просто нет.

Другие автоэксперты менее пессимистичны в своих прогнозах. Так, в компании Ford Sollers прогнозируют рост авторынка в легковом сегменте в пределах 10-15%.

Но также в данной компании уверены, что LCV-сегмент будет иметь более низкие показатели.

Василий Шуляк руководитель продаж Nissan, Datsun, Citroen в корпоративном сегменте уверен, что авторынок малых коммерческих автомобилей вырастет в России не менее, чем на 13,5%.

А прогноз Сорокина называет слишком заниженным в силу того, что продукции ГАЗа приходится конкурировать с представленными в России зарубежными автобрендами.