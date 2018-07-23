Сборная Бразилии подняла спрос на аренду жилья в Ростове-на-Дону до максимума 

Россияне активно пользовались высоким спросом болельщиков на краткосрочную аренду жилья до и во время чемпионата мира по футболу, чтобы заработать на сдаче своих квартир. В Ростове-на-Дону спрос на посуточную аренду был высок, но к окончанию турнира упал на 42%. Средние цены снизились на 33% и почти вернулись к прошлогодним. Об этом ugpressa.ru сообщили представители Avito. По данным аналитиков портала, за месяц проведения ЧМ спрос на посуточную аренду жилья в Ростове-на-Дону снизился на 42%. Пик спроса был зафиксирован 17 июня — именно в этот день город принимал своих первых болельщиков, приехавших на матч Бразилии и Швейцарии. Больше всего интерес к посуточной аренде жилья снизился в Екатеринбурге (-86%), Волгограде и Казани (-64% в каждом городе). Спрос вырос только в Санкт-Петербурге (+63%): в Северной столице летом традиционно высокий туристический поток. Ростов-на-Дону оказался на десятом, предпоследнем месте по спросу на краткосрочную аренду жилья. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовалась северная столица — услугой посуточной аренды недвижимости здесь воспользовалось 30% всех любителей футбола. На втором месте — Нижний Новгород (20%), а третью строчку рейтинга заняла Казань (12%). Вместе с падением спроса на краткосрочную аренду жилья в Ростове упали и средние цены на сдаваемые квартиры: с 2 301 рубля 14 июня до 1 542 рублей 15 июля (-33%). Такая динамика наблюдается и в других городах-участниках мундиаля. Самое заметное падение цены зафиксировано в Саранске (-41% до 2 103 рублей), Самаре (-36% до 1 605 рублей) и Волгограде (-34% до 1 389 рублей). Только в городе-курорте Сочи цены почти не изменились. Эксперты сделали вывод, что из-за снижения ажиотажа, связанного с чемпионатом, в большинстве городов цены посуточной аренды жилья заметно упали, но еще невернулись к сезонным значениям. По сравнению с показателями годичной давности, ониувеличились на 8% в среднем по всем 11 городам ЧМ. В Екатеринбурге, Самаре иРостове-на-Дону цены на аренду почти сравнялись с прошлым годом (изменения на уровне статистической погрешности), а в остальных городах — выросли за год от 4 до 13%. Исключением стал Саранск: благодаря чемпионату мира аренда за год там подорожала на 40%.