Что сильнее — твиты Трампа или отчетность бизнеса?

Несмотря на продолжающийся сезон отпусков, жизнь все же не замерла, и события идут своим чередом. И наступающая неделя не исключение. И если с точки зрения выхода важных макроэкономических данных эта неделя будет более-менее спокойной — только в пятницу выйдут наиболее важные данные по ВВП, то вот сезон отчетности набрал уже полные обороты, и наступающая неделя будет одной и самых важных и напряженных.

Каждый день будет выходить отчетность от десятков важнейших для экономики США компаний из самых разных секторов. Одна только отчетность от компаний Alphabet (GOOGL), Facebook (FB) и Amazon (AMZN) чего стоит! А еще мы увидим отчетность лидеров телекоммуникационного сектора — Verizon Communication (VZ) и AT&T (T), автомобилестроения — General Motors (GM) и Ford (F), а также биотеха в лице Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG), Allergan (AGN) и Bristol — Myers Squibb (BMY). Короче, скучать не придется — это точно. А ведь еще и президент Трамп вряд ли успокоится и будет постоянно подбрасывать «поленья» в пока еще только разгорающийся костер торговой войны.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то по итогам первой его половины наблюдается слабонегативная динамика. Если азиатские рынки показали хоть и смешанную, но все же обнадеживающую динамику, Nikkei 225 закрылся в минусе из-за разговоров об ужесточении монетарной политики банком Японии , а вот зато китайский Shanghai Composite уверенно отторговался в зеленой зоне и закрылся с плюсом, прибавив более 1%. Но это было в Азии.

А в Европе обстановка к величайшему сожалению не столь хороша. Все европейские индексы дружно ушли вниз на фоне вышедшей с утра негативной отчетности автопроизводителей, начиная от Ferrari и заканчивая Fiat Chrysler. А плюс к этому совершенно неважнецкая отчетность по Ryanair, приведшая к падения ее акций более чем на 4% совершенно «добила» европейские индексы.

Америка, конечно, живет своей жизнью, но и она пока не выглядит слишком уж радостной. Трамп продолжает «убивать» настроение инвесторов своими твиттами, и это сильно нервирует участников рынка. Поэтому сегодня, судя по всему, все на время забудут о хорошей корпоративной отчетности, и опять вспомнят об угрозах мировой торговой войны. А значит в таком настроении будет явно не до покупок. И поэтому фьючерсы на все основные американские индексы напряглись и стоят в полной готовности к падению хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в красной зоне.

Вот что может повысить настроение, так это макроданные. В 17-00 мск выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья. В принципе здесь ожидаются абсолютно нормальные цифры и даже некоторый рост с 5,43 млн до 5.46 млн Однако, вышедшие на прошлой неделе слабые данные о закладке новых домов и разрешения на новое строительство немного напрягло всех участников рынка и внушило опасения — уж не начало ли это тенденции по сворачиванию инвестиций в рынок недвижимости?

Ну и главная фишка сегодняшнего дня, которая к сожалению появится на свет уже после окончания основной торговой сессии — это выход квартальной отчетности от Alphabet (GOOGL). Ожидания аналитиков очень и очень хорошие, и в случае совпадения ожиданий с реальными цифрами мы конечно же увидим всплеск активности быков прежде всего в технологическом секторе, а это в свою очередь позитивно должно отразиться и на рынке в целом. Однако это будет уже завтра.

А сегодня нас ждут осторожные торги скорее всего в красной зоне, но все же с попытками вытащить индексы в положительную область. Борьба за дальнейшее движение рынка продолжается.