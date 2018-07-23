Sony работает над сенсором с рекордным разрешением

Sony представила 48-мегапиксельный датчик изображения IMX586. Он, как отмечают представители компании, имеет самый высокий показатель разрешения в индустрии.

Более того, размер пикселей в самом датчике также будут самыми маленькими на рынке — всего 0,8 мкм. Устройство позволит формировать изображения с разрешением до 8000 × 6000 точек, а при максимальном разрешении допустимо скорость в 30 кадров в секунду.

В видеорежиме датчик будет поддерживать режимы 4К (4096 х 2160 пикселей) — 90 к/с, 1080р (1920 × 1080) — 240 к/с и 720р (1280 × 720) — 480 к/с.

Смартфоны с IMX586 поступят в продажу в следующем году. Поставки самих образцов датчиков начнутся в сентябре. Стоимость одного изделия составит 27 долларов.