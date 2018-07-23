Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,33 проц.

Токио, 23 июля / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,33 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 22396,99 пункта, что на 300,89 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 6,28 пункта или 0,36 проц., составив 1738,70 пункта. —0—