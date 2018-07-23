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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,33 проц.
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,33 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 23 июля /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,33 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22396,99 пункта, что на 300,89 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 6,28 пункта или 0,36 проц., составив 1738,70 пункта. —0—
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