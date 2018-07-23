Составлен рейтинг самых дешевых курортов Краснодарского края

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья в частном секторе с 1 по 31 августа и определил, на каких курортах и в каких курортных поселках Краснодарского края отдых дешевле всего, сообщается на официальном сайте сервиса.

Дешевле всего отдыхать в селе Агой (1,5 тысяч рублей), на втором месте расположились село Дедеркой и Приморско-Ахтарск (по 1,6 тысяч рублей). Замкнули тройку поселки Кучугуры и Сенной (по 1,7 тысяч рублей).

Также в рейтинг вошли Ильич (две тысячи рублей), Пересыпь (2,1 тысячи рублей), Камышеватская (2,2 тысячи рублей), Темрюк (2,2 тысячи рублей) и Новороссийск (2,2 тысячи рублей).

Дольше всего туристы отдыхают в поселке Ильч — в среднем 14 дней, меньше всего — в Темрюке (7 дней).