Основной индекс потребительских настроений в России снизился на 1,2%

По результатам анализа, проведенного Thomson Reuters/Ipsos, восприятие российскими потребителями собственного финансового положения, уверенность в надежности трудоустройства, а также экономические ожидания ухудшились по сравнению с прошлым месяцем. При этом оценка инвестиционного климата в стране осталась практически неизменной.

Основные изменения индекса потребительских настроений за последний месяц:

— Практически не изменились ожидания относительно инвестиционного климата в России : по сравнению с июнем российский «индекс инвестиций» снизился на 0,2 процентных пункта

— «Индекс ожиданий», обозначающий экономические ожидания, сочетающие как индивидуальные, так и общие взгляды на состояние экономики, упал на 2,5 пункта

— «Индекс текущих условий», отражающий восприятие нынешней финансовой ситуации, снизился на 1,3 процентных пункта

— «Индекс рабочих мест», показывающий индивидуальное ощущение уверенности в своей работе, упал на 1,4 процентных пункта.

Индекс потребительских настроений в России в течение июня снизился на 1,2 процентных пункта. Ежемесячное значение индекса рассчитывается по четырем субиндексам более низкого порядка, перечисленным выше. Например, в течение последнего года российский индекс настроения потребителей опустился до своего минимума в январе 2018 г. — до 37 процентных пунктов. Наивысшее значение этого индекса за период с августа 2017 по июль 2018 г. наблюдалось в ноябре 2017-го — 45,4 процентных пункта.