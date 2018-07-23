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Банк «Вологжанин» понизил рублевую доходность вклада «Для сбережения»
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Банк «Вологжанин» понизил рублевую доходность вклада «Для сбережения» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Вологжанин» уменьшил ставки по вкладу «Для сбережения» при привлечении средств в рублях.
Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей. Сроки размещения составляют один, три, шесть месяцев, один и два года. Средства привлекаются теперь под 2,4—6,5% годовых (ранее — под 2,4—6,9%).
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Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
При открытии вклада через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 процентного пункта.
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