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«Алроса» снизила добычу алмазов во II квартале на 18%, продажи — на 32%
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«Алроса» снизила добычу алмазов во II квартале на 18%, продажи — на 32% 

Rambler News Service 1 час назад
«Алроса» снизила добычу алмазов во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого год на 18%, до 8,5 млн карат, сообщила компания.
Снижение добычи обусловлено выбытием из обработки руды с трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника трубки «Айхал» Айхальского ГОКа.
Продажи алмазов без учета бриллиантов упали на 32%, до 9 млн карат (в денежном выражении до $1,057 млрд), в том числе 6,3 млн карат алмазов ювелирного качества и 2,7 млн карат алмазов технического качества.
По результатам продаж в апреле-июне средние цены реализации с учетом изменения структуры продаж выросли на 18% — до $164/карат, что связано с улучшением структуры продаж, стабильным спросом и низким запасом у потребителей — предприятий гранильного сектора.
Компания сохранила прогноз по добыче на 2018 года в размере 36,6 млн тонн, что на 8% ниже показателей 2017 года.
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