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Отключения горячей в Нижнем Новгороде помогают бизнесу
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Отключения горячей в Нижнем Новгороде помогают бизнесу 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Спрос на водонагреватели вырос в 3,5 раза в Нижнем Новгороде в связи с плановыми отключениями горячей воды. Это выяснил сервис объявлений.
Его эксперты подсчитали, что в целом продажи водонагревателей, ковшей, тазов, ведер и бойлеров за последние два месяца увеличились в 2,4 раза.
Для сравнения: спрос на тазы вырос в городе в 2 раза.
Поднялась и цена товара. Так, водонагреватели подорожали в 2,7 раз — в среднем до 3 930 рублей. В 1,8 раза увеличилась средняя стоимость ведер. На 15% цена бойлеров — до 5 970 рублей. Средняя стоимость тазов осталась прежней — 210 рублей.
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