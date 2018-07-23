Отключения горячей в Нижнем Новгороде помогают бизнесу

Спрос на водонагреватели вырос в 3,5 раза в Нижнем Новгороде в связи с плановыми отключениями горячей воды. Это выяснил сервис объявлений.

Его эксперты подсчитали, что в целом продажи водонагревателей, ковшей, тазов, ведер и бойлеров за последние два месяца увеличились в 2,4 раза.

Для сравнения: спрос на тазы вырос в городе в 2 раза.

Поднялась и цена товара. Так, водонагреватели подорожали в 2,7 раз — в среднем до 3 930 рублей. В 1,8 раза увеличилась средняя стоимость ведер. На 15% цена бойлеров — до 5 970 рублей. Средняя стоимость тазов осталась прежней — 210 рублей.

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