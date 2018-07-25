Очень сильная отчетность пока сводит на нет все попытки Трампа испортить погоду на рынках

А ведь все так хорошо начиналось! Если посмотреть на первую половину вчерашнего дня и на начало торгов в основную торговую сессию, то можно было бы ожидать хорошего ударного дня с ростом индексов на 1% и более. Да собственно, именно так торги и открылись — с 1-процентным гэпом наверх и обновлением исторического максимума по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ. Теперь это отметка находится на уровне 7928 пунктов. Но это было в начале торгов. И для того же индекса NASDAQ это был, к сожалению, максимумом дня. А далее — нудный боковик и медленное сползание вниз. Исключением стал индекс DJIA-30, которому благодаря спросу на акции компаний — голубых фишек удалось все же удержаться на достигнутых уровнях и завершить день ростом в 0,8%. А вот индексу NASDAQ повезло в меньшей степени, и он закрылся в красной зоне с потерей символических 0,01%. Не помог даже супер спрос в акциях Alphabet (GOOGL, +3,89%), которые ненасытные инвесторы скупали вчера оптом и в розницу после выхода сильнейшей квартальной отчетности.

И вообще, квартальная отчетность сейчас для рынка имеет решающее значение. Очень сильная отчетность пока сводит на нет все попытки президента Трампа и его администрации испортить погоду на финансовых рынках. Вот и вчера «наезд» Трампа на тарифы на автомобили между Европой и США вызвал среди участников рынка явно негативную реакцию. Именно по этой причине рынок и не смог закрепиться на тех высотах, которые были достигнуты в самом начале торгов. И поэтому, даже несмотря на очевидные плюсы от выходящей квартальной отчетности, инвесторы нервничают и дергаются и это очень здорово ослабляет позиции рынка в целом.

Ярким примером такого метания из стороны в сторону может стать вчерашние торги акциями одной из ведущих компаний американского ВПК — компании United Technology (UTX, +3,76%), отчетность которой появилась еще до начала торгов. Сразу же после выхода отчетности (очень даже хорошей, кстати!) акции компании взлетели на 2,5%. Однако через некоторое время инвесторы вдруг пересмотрели свои взгляды на вышедшую отчетность и буквально за 5 минут акции UTX из +2,5% ушли в минус и теряли до 1,5%. На отметке в —1,0% по отношению к закрытию предыдущего дня и открылась основная торговая сессия и котировки даже какое-то время шли вниз. Но все же здравый смысл взял вверх и далее уже до самого конца торгов акции UTX пользовались хорошим спросом и в итоге закрыли день на вполне приличной отметке с ростом почти в 4%.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и сегодня ночью после выхода отчетности от компании AT&T (T, +2,19%), когда котировки этой компании метались на пост маркете в диапазоне от —2% до +2%.

Все это свидетельствует лишь об одном — мы наблюдаем разброд и шатание в рядах инвесторов, которые не понимают, чего можно ожидать от рынка в целом в самом ближайшем будущем.

Ожидания рынка 25 июля

После вчерашнего супер позитива в первой половине дня и совершенно средненького его завершения сегодня даже и не знаешь чего ждать. А день предстоит тяжелый и очень напряженный. Причем важная информация будет идти во всем фронтам — и внешне политэкономически (переговоры Трампа и председателя Еврокомиссии Жана Клода Юнкера ), и макроэкономически (данные по продажам домов на первичном рынке и по запасам сырой нефти), и микроэкономически в виде квартальной отчетности ведущих американских компаний, начиная от Boeing (BA) и заканчивая Coca-Cola (KO). Все важно и все значимо. Но уже понятно, что борьба будет вестись между двумя основными полюсами — квартальная отчетность у нас сейчас идет со знаком плюс, и переговоры по тарифам — со знаком минус. Пока чуть-чуть перевешивает позитив.

Но… этих НО и всяких разных оговорок слишком много, и участникам рынка приходится буквально продираться сквозь тернии всяких препятствий, чтобы поднять индексы еще на пару сотых и десятых долей процента. В нынешних условиях рынок похож на альпиниста, уже взобравшегося почти на вершину и двигающегося из последнего высокогорного базового лагеря к самой вершине. Почему-то многие аналитики сейчас уверены, что мы наблюдаем последний заход вверх. Так это или нет, конечно же, никто не знает, но… Опять это НО…