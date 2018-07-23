Ещё
«Алроса» во II квартале сократила добычу алмазов на 18%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Алроса» во II квартале сократила добычу алмазов на 18% 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Алроса" во втором квартале 2018 года сократила добычу алмазов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,5 миллиона карат, сообщила компания.
Снижение добычи обусловлено выбытием из обработки руды с трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника трубки «Айхал» Айхальского ГОКа.
Относительно предыдущего квартала добыча алмазов в отчетном периоде выросла на 15%, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов — подземного рудника «Удачный» и «Севералмаз». Прогноз на 2018 год: оценка производства ожидается без изменений на уровне 36,6 миллиона карат, отмечается в сообщении.
Продажи алмазов группы «Алроса» (не включая продажи бриллиантов) во втором квартале составили 9 миллионов карат (минус 32% в квартальном выражении). Запасы на конец июня составили 11 миллионов карат.
Прайм: последние новости
МНЕНИЕ: Эксперты прогнозируют удорожание биткоина до $8 тыс на предстоящей неделе Нефть в минусе на опасениях за спрос после заявлений финансовой G20 Рубль в начале торгов растет к доллару и евро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве51
Недовольству россиян в соцсетях положат конец183
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»774
Украинскую певицу затравили за любовь к России41
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение