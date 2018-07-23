«Алроса» во II квартале сократила добычу алмазов на 18%

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. "Алроса" во втором квартале 2018 года сократила добычу алмазов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,5 миллиона карат, сообщила компания.

Снижение добычи обусловлено выбытием из обработки руды с трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника трубки «Айхал» Айхальского ГОКа.

Относительно предыдущего квартала добыча алмазов в отчетном периоде выросла на 15%, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов — подземного рудника «Удачный» и «Севералмаз». Прогноз на 2018 год: оценка производства ожидается без изменений на уровне 36,6 миллиона карат, отмечается в сообщении.

Продажи алмазов группы «Алроса» (не включая продажи бриллиантов) во втором квартале составили 9 миллионов карат (минус 32% в квартальном выражении). Запасы на конец июня составили 11 миллионов карат.