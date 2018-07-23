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Российский рынок акций открылся в плюсе
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Российский рынок акций открылся в плюсе
Прайм
18 минут назад
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Фото:
РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск понедельника рос на 0,43% — до 2257,56 пункта, индекс РТС — на 0,67% — до 1122,11 пункта, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
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