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Российский рынок акций открылся в плюсе
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Российский рынок акций открылся в плюсе 

Прайм 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск понедельника рос на 0,43% — до 2257,56 пункта, индекс РТС — на 0,67% — до 1122,11 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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