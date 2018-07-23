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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 16 копеек — до 63,36 рубля.
Курс евро снизился на 25 копеек, составив 74,20 рубля.
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