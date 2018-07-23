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За первые 6 месяцев 2018 года в Кузбассе добыли 123,8 млн тонн угля
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За первые 6 месяцев 2018 года в Кузбассе добыли 123,8 млн тонн угля 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области за первые полгода добыли 123,8 млн тонн угля.
По информации пресс-службы обладминистрации, из шахт за указанный период горняки подняли 44 млн тонн угля, на угольных разрезах добыли 79,8 млн тонн. Среди них коксующегося угля — 34,9 млн тонн, энергетических марок — 88,9 млн тонн. Многие предприятия показали рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На обогатительных фабриках и дробильно-сортировочных установках обработали 85,1 млн тонн. 72,4 млн тонн кузбасского угля были отправлены на экспорт, 16 млн тонн получили российские металлурги и коксохимики, 12,5 млн тонн — электростанции, 1,8 тонн — предприятия ЖКХ и население Кузбасса.
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