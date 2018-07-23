За первые 6 месяцев 2018 года в Кузбассе добыли 123,8 млн тонн угля

Кемеровской области за первые полгода добыли 123,8 млн тонн угля.

По информации пресс-службы обладминистрации, из шахт за указанный период горняки подняли 44 млн тонн угля, на угольных разрезах добыли 79,8 млн тонн. Среди них коксующегося угля — 34,9 млн тонн, энергетических марок — 88,9 млн тонн. Многие предприятия показали рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На обогатительных фабриках и дробильно-сортировочных установках обработали 85,1 млн тонн. 72,4 млн тонн кузбасского угля были отправлены на экспорт, 16 млн тонн получили российские металлурги и коксохимики, 12,5 млн тонн — электростанции, 1,8 тонн — предприятия ЖКХ и население Кузбасса.