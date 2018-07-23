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Цена акций «Русала» подскочила на 17%
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Цена акций «Русала» на открытии торгов Мосбиржи подскочила на 17% 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи подорожали на 17,2%, до 28 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
При этом акции холдинга En+, через который бизнесмен Олег Дерипаска контролирует 48,13% "Русала", также показали положительную динамику на открытии торгов Мосбиржи, повысившись на 8,8%, до 338,5 руб. за бумагу.
Акции компаний растут на фоне слов министра финансов США Стива Мнучина, который заявил в интервью агентству Reuters, что "Русал" представил американскому правительству план по выводу компании из-под санкций. При этом подробности о предложениях корпорации сообщены не были. "Но если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", — отметил Мнучин.
На Гонконгской бирже цена акций "Русала" также демонстрировала рост, увеличившись на почти на 14% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Американские санкции против "Русала"

"Русал" подпал под санкции США 6 апреля вместе с другими компаниями, в том числе связанными с Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября.
Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" — компании En+. В минфине затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций.
Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров "Русала".
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