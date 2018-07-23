Банк Японии впервые с февраля возвращается на рынок

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Банк Японии возвращается на рынок: рост доходностей облигаций испугал регулятора. Банк Японии, который с февраля старался не вмешиваться в долговой рынок, заявил о неограниченных покупках десятилетних облигаций по фиксированной цене на уровне доходности 0,11%. Решение было принято сразу после разгрома на долговом рынке, когда доходности начали резко расти. Реакция рынка была незамедлительной. Долговые бумаги отыграли часть потерь.

Zerohedge

А японская иена сначала немного ослабла, но затем продолжила укрепление. Стоит отметить, что за последние несколько дней японская валюта достаточно серьезно укрепилась. Еще в середине прошлой недели котировки пары USD/JPY достигали отметки 113, а сейчас находятся ниже 110, застав многих трейдеров, которые активно ставили на дальнейшее ослабление иены, врасплох. Участники рынка пишут о массовом принудительном закрытии позиций, что и усиливает движение. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Банк Японии рассматривает изменение своей политики с целью повышения доходности облигаций. Еще в пятницу, когда появился соответствующий доклад, фьючерсы на облигации начали снижаться, а сегодня на открытии доходность по десятилетним бумагам подскочила до 0,08% — максимума с февраля.

Zerohedge

Стоит также отметить, что валютный рынок достаточно долго игнорировал тот факт, что Банк Японии уже достаточно долго проводит сокращение объема покупок в рамках стимулирующих программ, и этот факт в теории должен был привести к укреплению иены, однако мы видели обратное движение.

Zerohedge

Но, как мы уже сказали, ситуация на валютном рынке начала меняться, и котировки пары USDJPY уже подбираются к важному уровню поддержки. Его пробой в теории открывает дорогу к уровню 106 иен за доллар.