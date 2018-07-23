Ещё
Банк Японии впервые с февраля возвращается на рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк Японии впервые с февраля возвращается на рынок 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Банк Японии возвращается на рынок: рост доходностей облигаций испугал регулятора. Банк Японии, который с февраля старался не вмешиваться в долговой рынок, заявил о неограниченных покупках десятилетних облигаций по фиксированной цене на уровне доходности 0,11%. Решение было принято сразу после разгрома на долговом рынке, когда доходности начали резко расти. Реакция рынка была незамедлительной. Долговые бумаги отыграли часть потерь.
Zerohedge
А японская иена сначала немного ослабла, но затем продолжила укрепление. Стоит отметить, что за последние несколько дней японская валюта достаточно серьезно укрепилась. Еще в середине прошлой недели котировки пары USD/JPY достигали отметки 113, а сейчас находятся ниже 110, застав многих трейдеров, которые активно ставили на дальнейшее ослабление иены, врасплох. Участники рынка пишут о массовом принудительном закрытии позиций, что и усиливает движение. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Банк Японии рассматривает изменение своей политики с целью повышения доходности облигаций. Еще в пятницу, когда появился соответствующий доклад, фьючерсы на облигации начали снижаться, а сегодня на открытии доходность по десятилетним бумагам подскочила до 0,08% — максимума с февраля.
Zerohedge
Стоит также отметить, что валютный рынок достаточно долго игнорировал тот факт, что Банк Японии уже достаточно долго проводит сокращение объема покупок в рамках стимулирующих программ, и этот факт в теории должен был привести к укреплению иены, однако мы видели обратное движение.
Zerohedge
Но, как мы уже сказали, ситуация на валютном рынке начала меняться, и котировки пары USDJPY уже подбираются к важному уровню поддержки. Его пробой в теории открывает дорогу к уровню 106 иен за доллар.
Вести.Ru: последние новости
Мэйвезер богаче звезд кино и музыки. Месси и Роналду в Топ-10 Заявки по безработице в США сократились на 8 тысяч ЧМ-2018 поднял популярность футбола на 22%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве53
Недовольству россиян в соцсетях положат конец263
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»784
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение