«Известия»: доля бедных в России начала снижаться впервые с 2012 года

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Доля россиян c доходами ниже прожиточного минимума сократилась в 2017 году впервые с 2012 года и составила 19,3 млн человек против 19,5 млн в 2016 году, или 13,2%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата

"Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году, — отмечает издание. — Доля тех, кто живет за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет".

Доклад Минтруда , на который ссылаются «Известия», объясняет тенденцию государственной соцпомощи малоимущим на основании социального контракта в регионах.

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отчасти связывает снижение уровня бедности с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6%, тогда как инфляция за этот же период составила 3,7%. «Поскольку доходы населения оценивают по первому показателю, часть граждан покинули группу бедных», — считают аналитики института.

По данным Росстата, с 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель бедности рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015-2016 годах.