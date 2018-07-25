Оснований для окончательного восстановления восходящего тренда по индексу РТС пока недостаточно

Во вторник продолжилось повышение по индексу РТС на фоне улучшения обстановки на сырьевых рынках и некоторого повышения оптимизма трейдеров в отношении развивающихся рынков акций после объявления о планах стимулирования китайской экономики силами центробанка. В итоге Норникель (GMKN) вырос на 4.3%, Сбербанк (SBER) — на 3.4%, ММК (MAGN) — на 3.2%, НЛМК (NLMK) — на 2.1%, Транснефть (TRNFP) — на 1.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы прибавили 0.7% — 1.1%, по азиатским индексам также наблюдается некоторое повышение.

Внешний фон к открытию торгов выглядит умеренно-благоприятным, но оснований диагностировать окончательное восстановление восходящего тренда по индексу РТС пока недостаточно (по данным технического анализа, индикаторы направленного движения пока лишь фиксируют ослабление краткосрочного нисходящего тренда).

В США ожидается большой поток корпоративной отчетности — как ожидается, сегодня опубликуют отчетность 50 компаний из индекса S&P 500, включая Coca-Cola (13:55 мск), Boeing (14:30 мск) и Freeport-McMoRan (15:00 мск). Кроме того, во второй половине дня в США выйдут данные по продажам новостроек (17:00 мск) и запасам нефти (17:30 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 63.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.