ЧМ-2018 помог продажам телевизоров

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Чемпионат мира по футболу резко подстегнул продажи телевизоров в России : с 1 января по 8 июля 2018 года было продано более 2,4 млн телевизоров, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Лидерство на рынке сохраняют южнокорейские Samsung и LG, хотя свои доли сумели увеличить менее крупные бренды, такие как Dexp, принадлежащий DNS, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные GfK.

По данным компании, спрос начал резко расти с 14 мая, то есть за месяц до начала чемпионата мира по футболу в РФ. В пятерку лидеров в штучных продажах телевизоров вошли Samsung (доля рынка 28,4%), LG (26%), Sony (8,1%), Dexp (9%) и Philips (2,6%). В денежном выражении в пятерку вошли те же бренды: Samsung (37,6%), LG (28,4%), Sony (13,2%), Dexp (4,8%), Philips (2%). Таким образом, рынок вернулся на уровень продаж докризисного 2013 года, уточняют в GfK.

Пик продаж пришелся на неделю начала ЧМ-2018, за это время всего было продано около 110 тыс. телевизоров, что почти на четверть выше, чем в эту же неделю в прошлом году. Помогло и снижение цен на распродажах в первую неделю чемпионата: средняя цена устройства снизилась на 3,3% к аналогичному периоду 2017 года.

Дмитрий Курапов, руководитель продуктового направления «ТВ-Аудио» Samsung Electronics

Непосредственно перед ЧМ по футболу мы наблюдали стабильно растущий спрос на ТВ с большими диагоналями во всех каналах продаж. В дни матчей покупательская активность снизилась, но незначительно.

Корейские LG и Samsung давно конкурируют за лидерство в России. ЧМ-2018 привел к смене лидера в штучных продажах, правда, лишь на две недели. С 18 по 24 июня доля LG выросла на 1,7 п. п., до 25,5%, тогда как доля Samsung снизилась на 3,6 п. п., до 22,6%. Уже в начале июля Samsung вернула первое место по количеству продаж ТВ, не теряя лидерства по выручке. Кроме того, с первой недели ЧМ-2018 заметен резкий рост продаж бренда Dexp, доля рынка которого к концу июня достигала 12,2% в штуках, следует из материалов GfK.