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Биржи АТР снижаются на опасениях торговых войн
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Биржи АТР в основном снижаются на опасениях торговых войн 

Прайм 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений торгового конфликта между США и другими странами мира, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% — до 2839,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,18%, до 1590,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,11%, до 27252 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,46% — до 2278,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6230,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 22391,35 пункта.
Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.
Рынки также продолжают отыгрывать слабую статистику из Японии. Согласно официальным данным, экспорт Японии в июне вырос лишь на 6,7% в годовом выражении после подъема на 8,1% в мае. Аналитики ожидали роста на 7%. Рост импорта в Японию замедлился до 2,5% в годовом исчислении с майских 14%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 5,3%.
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