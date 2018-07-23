Биржи АТР снижаются на опасениях торговых войн

Биржи АТР в основном снижаются на опасениях торговых войн

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений торгового конфликта между США и другими странами мира, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,37% — до 2839,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,18%, до 1590,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,11%, до 27252 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,46% — до 2278,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6230,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 22391,35 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.