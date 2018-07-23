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На развитие здравоохранения в крае дополнительно направят 500 млн рублей
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На развитие здравоохранения в крае дополнительно направят 500 млн рублей 

sibnovosti.ru 53 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Деньги пойдут на реализацию масштрабной региональной программы.
В этом году планируется реализовать шесть крупных проектов. Около 260 млн рублей выделят на оснащение детских поликлиник. Более 100 млн рублей вложат в развитие сельского здравоохранения и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.
«На 108 млн рублей увеличатся расходы на лекарственное обеспечение. На дополнительные средства планируется приобрести три передвижных комплекса для Сухобузимской, Абанской и Ачинской межрайонных больниц, возвести 22 модульных фельдшерско-акушерских пункта в 16 муниципальных образованиях. На развитие паллиативной медицины запланировано 78,2 млн рублей», — пояснили в краевом правительстве.
Медикам Красноярского края пообещали обновить информационные системы в учреждениях. В больницах и поликлиниках внедрят электронные карты пациентов. Кроме того, часть суммы пойдет на обучение врачей в рамках проведения зимней Универсиады-2019.
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