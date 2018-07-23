В Приморье в 2017 году с банковских карт украли более трёх млн рублей

Объем хищений за год уменьшился.

В 2017 году в Приморском крае зарегистрировано более 1,8 тыс. случаев несанкционированных переводов денежных средств, что на 20% меньше, чем в 2016 году. Объемы хищений за год также уменьшились — на 60% с 8,2 млн руб. до 3,1 млн руб., передает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России

Несмотря на тенденцию к снижению количества и объема несанкционированных операций в крае, Приморье остается в числе субъектов, имеющих наибольшие показатели по количеству и объему несанкционированных переводов денежных средств в ДФО. Объем таких операций на Дальнем Востоке в 2017 году составил 14,6 млн рублей, уменьшившись по сравнению с прошлым годом на 9,2 млн рублей. Количество случаев несанкционированных переводов сократилось на 19% до 5,8 тыс. операции. 31% хищений со счетов в ДФО приходится на Приморский край.

Снижение количества и объема мошеннических операций происходит на фоне роста безналичных расчетов. За 2017 год количество операций с платежными картами в Приморском крае выросло на 38%, их объем составил почти 950 млрд рублей, увеличившись на 23%.

Основную долю в общем объеме и количестве несанкционированных операций занимают операции по карте без ее присутствия (оплата услуг товаров через телефон, Интернет и т.д.). Объемы хищений через торговые организации и банкоматы снижаются. При этом более 90% хищений мошенники совершают, получив доступ к личным данным клиентов, в том числе от них самих, используя методы социальной инженерии: обман, уловки, вхождение в доверие.