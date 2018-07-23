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Американка на десять минут стала миллионером
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Американка на десять минут стала миллионером 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, по ошибке получила миллион долларов и через десять минут лишилась его. Об этом сообщает издание Boston Globe.
В среду, 18 июля, 26-летняя Эллен Флеминг (Ellen Fleming) получила голосовое сообщение от сотрудника компании TD Ameritrade, где у нее был счет. Он уведомлял ее о внесении денег. Она включила мобильное приложение, проверила счет и с удивлением обнаружила на нем более миллиона долларов.
Флеминг призналась Boston Globe, что ей хотелось сохранить деньги в секрете. С ними она могла бы бросить работу и расплатиться с долгами за учебу в университете «Нужно пользоваться каждым шансом, который тебе выпадает. Но этот шанс, похоже, мог привести меня в федеральную тюрьму. Оно того не стоило», — рассказала она.
Женщина поговорила о свалившемся на нее миллионе с матерью, а потом позвонила в TD Ameritrade и рассказала об ошибке. Ей объяснили, что деньги предназначались для другой клиентки компании с теми же именем и фамилией, которая живет во Флориде.
Через десять минут ошибку исправили, и на счете остались только 63 доллара. Флеминг восприняла это с юмором. «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в некрологе меня называли ‘Эллен Флеминг, однажды побывавшая миллионером’», — пошутила она в Twitter.
В июле сообщалось, что австралиец допустил опечатку при оплате банковского счета и случайно перевел значительную денежную сумму неизвестному клиенту другого банка. Вернуть удалось лишь часть денег.
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