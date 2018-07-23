Золотую медаль за спасение пассажиров «Титаника» продают на аукционе

На торги в британском Bourne End выставлена одна из 14 наград, которые в 1912 году были присуждены комитетом выживших в катастрофе «Титаника», передает ФБА «Экономика сегодня»

Владельцем медали, изготовленной нью-йоркской компанией Dieges & Clust из 14-каратного золота, был начальник интендантской службы королевского почтового судна «Карпатия» Эрнест Браун.

Именно «Карпатия» первой пришла к месту трагедии, подняв из воды более 700 человек, уцелевших в катастрофе лайнера.

Представитель торгового дома рассказал, что уникальная меморабилия была найдена в одном из поместий среди коллекции медалей, в основном вручавшихся за участие в соревнованиях по гребле.

Реликвия сохранилась в оригинальной коробочке, поэтому аукционисты рассчитывают выручить за нее не менее 25 тысяч фунтов стерлингов (32,6 тысячи долларов).

За предыдущие 30 лет были проданы лишь две аналогичные медали, причем последняя ушла с молотка за 39 тысяч фунтов стерлингов (около 51 тысячи долларов).