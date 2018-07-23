Ещё
Золотую медаль за спасение пассажиров «Титаника» продают на аукционе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золотую медаль за спасение пассажиров «Титаника» продают на аукционе 

Газета.Ru 37 минут назад
На торги в британском Bourne End выставлена одна из 14 наград, которые в 1912 году были присуждены комитетом выживших в катастрофе «Титаника», передает ФБА «Экономика сегодня».
Владельцем медали, изготовленной нью-йоркской компанией Dieges & Clust из 14-каратного золота, был начальник интендантской службы королевского почтового судна «Карпатия» Эрнест Браун.
Именно «Карпатия» первой пришла к месту трагедии, подняв из воды более 700 человек, уцелевших в катастрофе лайнера.
Представитель торгового дома рассказал, что уникальная меморабилия была найдена в одном из поместий среди коллекции медалей, в основном вручавшихся за участие в соревнованиях по гребле.
Реликвия сохранилась в оригинальной коробочке, поэтому аукционисты рассчитывают выручить за нее не менее 25 тысяч фунтов стерлингов (32,6 тысячи долларов).
За предыдущие 30 лет были проданы лишь две аналогичные медали, причем последняя ушла с молотка за 39 тысяч фунтов стерлингов (около 51 тысячи долларов).
Газета.Ru: последние новости
Фондовый рынок России открылся снижением Официальный курс евро вырос на 45 копеек Тиньков завершил выкуп расписок TCS Group на сумму $20 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»258
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию13
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей10
Россия конфискует свои резервы в США53
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом21
Видео
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение