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Биткоин нацелился на $8 тысяч
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Биткоин нацелился на отметку $8 тыс. 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена биткоина (bitcoin) в понедельник продолжает расти, нацелившись на отметку 8 тысяч долларов, после того, как на прошлой неделе пробила уровень 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.48 мск биткоин дорожал на 3,27%, до 7,644 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,17%, до 7,65 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum увеличивается в цене на 1,04%, до 467,75 доллара, Ripple — на 1,81%, до 0,46 доллара, Bitcoin Cash — на 4,36%, до 821,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 288,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45,5% всего рынка криптовалют.
"После недели движения в диапазоне 7,2-7,6 тысячи долларов биткоин снова поднялся к верхней части диапазона и сейчас торгуется по 7,68 тысячи долларов. Цены сейчас находятся у верхней границы линии падающего тренда, который начался 25 января. Выход наверх и преодоление отметки 8 тысяч долларов может открыть дорогу к уровню 11,8 тысячи долларов", — сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.
Эксперт также отметил, что доля биткоина выросла до 45% всего рынка криптовалют. По его мнению, это связано, в первую очередь, с приходом новых денег. "Институциональные инвесторы — различные инвестиционные фонды начали более активно заходить", — добавил Гусейнов.
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