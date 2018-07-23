Почему россияне зарабатывают на уровне самых бедных стран в Европе

Разрыв в зарплатах россиян и жителей Восточной Европы увеличился. В пересчете на доллары уровень оплаты труда в России теперь сопоставим с показателями самых бедных стран ЕС , и почти в два раза отстает от их более зажиточных соседей. Такие оценки дает специальный выпуск «Мониторинга социального самочувствия» от Высшей школы экономики

Относительное ухудшение

В прошлом году граждане РФ в среднем получали 671 доллар. Это на 17−18% выше уровня 2015−2016 годов, но на 26% ниже уровня 2014 года и почти на 40% меньше показателя 2013 года. В последнем предкризисном году наши люди зарабатывали в среднем по 935 долларов.

Болгария , беднейшая экономика Евросоюза, которая 7 лет назад недотягивала до российских зарплат около трети, сократила разрыв до 10%. А оклады в Румынии в 2015—2016 годах оказались даже выше, чем в России, хотя в 2011 году на 22% отставали.

Хорватии и Чехии зарплаты превысили российские на 80−90%. И это несмотря на нисходящий тренд в оплате труда, который наблюдается там с 2011 года. Жители Польши Венгрии в среднем в 2017 году получали на 60−70% больше россиян. При этом в 2013 году венгерские зарплаты были всего на 10% выше российских, а польские — лишь на 25%.

Сравнение со странами БРИК также не пользу России. Так, она вплотную приблизилась к Бразилии : в последние три года разрыв составлял менее 5%, в то время как в 2012—2014 годах российские зарплаты превышали бразильские на 20−25%. Правда, в 2011 году картина была обратная: бразильцы зарабатывали больше россиян — 952 доллара против 795 долларов.

О том, что уровень оплаты труда в Китае догнал и перегнал показатель России, в последнее время говорится постоянно. По данным ВШЭ, в 2011 году средняя зарплата в КНР составляла 539 долларов, а в 2016-м — уже 847 долларов. Ее уровень превысил российский более, чем на 20%. В РФ за тот же период средняя зарплата упала с 795 до 547 долларов.

Относительное положение России ухудшается даже в сравнении со странами СНГ, констатирует ВШЭ: оставаясь лидером по уровню оплаты труда, если оценивать его по номинальному обменному курсу, РФ «существенно сократила разрыв с другими странами».

Так, например, в Белоруссии в 2011 году зарплаты были в 2,2 раза ниже российских, а в 2017-м — только в 1,6 раза. Разница с Молдовой была трехкратной, а стала — двукратной: зарплаты в стране выросли с 259 до 308 долларов.

Во всем виноват слабый рубль?

Сравнивать номинальную заработную плату, пересчитанную через доллар США, не совсем корректно, напоминают эксперты. Более ясную картину дает показатель по паритету покупательной способности (ППС). С этой точки зрения, стоимость жизни в России уже выглядит вполне достойно и постепенно растет, пусть и по 1,5−2% в год, отмечает аналитик «Консультационного центра „Эшфорд“ Роберт Алоян.

В мониторинге ВШЭ такие расчеты тоже есть, и здесь действительно ситуация представляется несколько иной. В частности, китайские зарплаты, несмотря на весь их стремительный номинальный рост, по ППС все так же проигрывают российским, но уже незначительно. Бразилия отстает не на 5%, а более чем в 1,5 раза. Зато Беларусь, напротив, идет „ноздря в ноздрю“ и периодически вырывается вперед.

»Правда в том, что и по этому показателю Россия отстает от стран Восточной Европы и бывших республик СССР», — говорит финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв.

Алоян уверен, что российские зарплаты все больше уступают восточноевропейским только по одной причине — ослабление рубля. С 2008 года экономики стран Европы растут так же несущественно, как и ВВП России, поясняет он, поэтому не стоит ожидать повышения производительности труда от государств, накачиваемых свеженапечатанными евро.

Грачев, в свою очередь, напоминает, что Польша, Чехия, Венгрия и другие страны Восточной Европы за постсоветский период существенно реформировали свои экономики и структуру государственного управления.

«Например, Польша с первого дня выхода из-под опеки компартии и «старшего брата» самым радикальным образом изменила структуру местного самоуправления, вернула землю в частное пользование, чем придала мощнейший стимул развитию сельского хозяйства. В остальных республиках проходили аналогичные изменения, и практически везде они были направлены на развитие частного капитала. К сегодняшнему дню там почти забыто слово госпредприятие, за отдельными исключениями в виде почты и электрификации», — рассказывает аналитик.

По его словам, еще важен тот факт, что эти правила не менялись, и не будут меняться по семь раз на неделю. Кроме этого, существенную роль в формировании уровня заработной платы играют реально действующие независимые профсоюзы. Правда, в некоторых странах (например, в Литве ), они потеряли свой статус, но в развитых экономиках ни одно изменение заработной платы не пройдет без согласования с такой организацией.

И снова о производительности

Безусловно, на уровень зарплаты сильно влияет производительность труда. В России она, как известно, весьма невелика, несмотря на то, что в среднем россияне трудятся намного больше тех же европейцев.

«Это тема для отдельного разговора, но на Западе достойную заработную плату выдают за достойный труд. К сожалению это нельзя сказать о нашей экономике. Никто не говорит что наши работники ленивые или неквалифицированные, но высокий износ основных фондов и структура производства, когда на одного работника приходится десятки управленцев, размывают конечный итог труда со всеми вытекающими», — сетует Грачев.

В развитых странах производительность труда лучше не из-за высокой интенсивности работы сотрудников, а из-за того, что у них порядка 80% рабочего времени тратится на создание потребительской ценности, и только 20% уходит на организационные вопросы. В России же все наоборот, согласен с коллегой эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Чтобы обеспечить стабильный рост экономики, необходимо внедрять новейшие технологии в процессы производства, повышать квалификацию персонала и потребительскую ценность продукта, а также улучшать инфраструктуру страны в целом, считает он. Но ключевым моментом для производительности труда является все же достойное денежное вознаграждение, хотя в текущих реалиях тема повышения зарплат остается весьма болезненной.

«Как правило, сейчас мы наблюдаем такой процесс на предприятиях, что сначала нужно произвести продукт, затем его реализовать и от объемов реализации будет зависеть и материальная составляющая работников. Я же считаю, что нужно действовать по другому принципу: сначала создать условия для высокой мотивации работников в счет будущих объемов продаж. Может это и радикальный метод, но он создаст психологические стимулы для качественной работы каждого отдельно взятого сотрудника», — рассуждает аналитик. Можно ли повторить успех Китая

В теории низкая стоимость труда имеет и плюсы: именно она в свое время в значительной степени обеспечила китайское «экономическое чудо». Может, теперь иностранные компании охотно начнут плодить свои производства в России? Условия для этого действительно подходят, считает Алоян.

«Мы обладаем мощной производственной и технической базой, сильными кадрами (в управлении еще есть вопросы) и дешевой рабочей силой, поэтому, несмотря на риторику политиков, зарубежный бизнес уже не первый год вкладывает миллиарды долларов (до 5 миллиардов в год, в среднем) в виде прямых инвестиций», — говорит он.

Другие эксперты настроены менее оптимистично. Безусловно, низкий уровень заработной платы привлекателен для инвесторов, но на повестке дня всё более востребованы производства с наибольшей добавленной стоимостью, отмечает Грачев.

«Бизнесу проще заплатить больше, но меньшему количеству работников, чем содержать сотни людей за низкую плату. Так что низкий уровень заработной платы в России скорее удерживает последних инвесторов, чем привлекает новых», — поясняет он.

Россия, в отличие от стран Восточной Европы, за последние годы подверглась большому числу испытаний в виде санкций, и это замедлило рост экономики и реальных зарплат, добавляет главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов. Именно геополитические риски являются основной преградой для развития бизнеса в стране, и отталкивают иностранных инвесторов.

Если бы не эти риски, Россия вполне могла бы выиграть от торговой войны КНР и США , полагает эксперт. Увеличение пошлин способно подтолкнуть китайских промышленников к переезду в соседние страны, которые рабочие из КНР уже успели обогнать по размеру заработных плат. Но выбор, скорее всего, будет сделан в пользу южных соседей Китая, где политическая обстановка более предсказуема.

«Однако, расстраиваться вряд ли стоит, ведь в России уже есть опыт работы китайского бизнеса в стране, например, целлюлозный завод в Забайкалье: несмотря на договоренности процент задействованных местных жителей был мизерным, а их зарплата меньше, чем у занятых на производстве граждан КНР», — утешает экономист.